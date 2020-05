Chỉ số giá xuất nhập khẩu Hàn Quốc giảm hai tháng liên tiếp do giá dầu quốc tế lao dốc

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/5 công bố chỉ số giá xuất khẩu tháng 4 của Hàn Quốc đạt 94,54 điểm, giảm 1,6% so với tháng 3 và 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân được phân tích là do giá bình quân tháng dầu Dubai sụt giảm mạnh 39,5%, chỉ còn 20,39 USD/ thùng.Bên cạnh đó, giá xuất khẩu các mặt hàng than đá và sản phẩm dầu mỏ giảm 31,1%, chế phẩm hóa học và kim loại giảm lần lượt 2,7% và 1% cũng kéo chỉ số giá xuất khẩu đi xuống. Các hạng mục giảm giá mạnh nhất là xăng (44,5%), dầu nhẹ (32,9%), và dầu máy bay (41,2%).Một quan chức BOK giải thích giá dầu quốc tế giảm là do nhu cầu giảm trong đại dịch, ảnh hưởng đến chỉ số giá xuất khẩu của Hàn Quốc trong hai tháng 3 và 4.Ngược lại, giá xuất khẩu các thiết bị điện tử như chíp bán dẫn và thiết bị quang học lại tăng 2,3%, chíp DRAM tăng 7,4%, chíp hệ thống tăng 5,1%, bộ nhớ flash tăng 0,4%.BOK cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, nhu cầu làm việc từ xa, không tiếp xúc trực tiếp tăng dẫn đến sự ra đời của các trung tâm dữ liệu, mở rộng máy chủ. Giá xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc đã duy trì đà tăng ba tháng liên tiếp.Chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 4 đạt 95,52 điểm, giảm 5,1% so với tháng trước, thấp hơn 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân chủ yếu vẫn do giá dầu quốc tế giảm. Giá nhập khẩu than đá và sản phẩm dầu mỏ giảm 32,2%, khoáng sản cũng giảm đến 17,7%. Giá các mặt hàng chính đều giảm mạnh như khí prôpan (giảm 46,3%), dầu thô (giảm 39,3%), napta (giảm 36,1%).Giá xuất khẩu và giá nhập khẩu theo hợp đồng, không tính hiệu ứng giá cả, lần lượt giảm 1,9% và 5,3% so với tháng trước.