Số lao động thất nghiệp 4 tháng đầu năm 2020 cao kỷ lục

Nghị sĩ Choo Kyung-ho của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai ngày 17/5 đã công bố kết quả phân tích tổng hợp báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc về xu hướng tuyển dụng từ năm 2000 đến tháng 4 năm 2020.Theo đó, số lao động thất nghiệp từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay là 2.076.000 người, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 2000. Con số 2.076.000 phản ánh số lao động thất nghiệp vào ngày cụ thể từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, tình trạng thất nghiệp kéo dài tới thời điểm khảo sát là 18/4 vừa qua. Bằng hình thức này, nghị sĩ Choo đã tiến hành so sánh lao động thất nghiệp từ tháng 1 đến tháng 4 mỗi năm.Số lao động thất nghiệp không tự nguyện của 4 tháng đầu năm nay là 1.045.000 người, mức cao nhất từ sau năm 2000. Con số này còn cao hơn thời kỳ khủng hoảng tuyển dụng tại thời điểm suy thoái tài chính toàn cầu 2008.Đặc biệt, số lao động thất nghiệp không tự nguyện cao gấp hai lần mức cao nhất năm 2009 là 638.000 người.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc khảo sát dân số hoạt động kinh tế vào trung tuần mỗi tháng để nắm bắt số lao động thất nghiệp, thời kỳ thất nghiệp, và lý do thất nghiệp của những lao động mất việc làm hoặc không hoạt động kinh tế.Nếu người tham gia khảo sát lựa chọn một trong 4 lý do thất nghiệp gồm công ty đóng cửa, nghỉ hưu và sa thải, hoàn thành công việc thời vụ, không có việc làm hoặc công việc kinh doanh trì trệ thì sẽ được phân loại vào nhóm lao động thất nghiệp không tự nguyện.Xét theo từng hạng mục, số lao động thất nghiệp lựa chọn 4 lý do trên đều đạt mức cao nhất trong 4 tháng vừa qua. Cụ thể, lao động thất nghiệp do hoàn thành công việc thời vụ và do không có việc làm hoặc kinh doanh trì trệ lần lượt là 335.000 người và 344.000 người, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đến là 205.000 lao động thất nghiệp do nghỉ hưu hoặc sa thải và 160.000 người thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa.Trong đó, số lao động nghỉ hưu và sa thải cao gấp đôi mức kỷ lục năm 2009 là 112.000 người, lần đầu tiên vượt mốc 200.000 người. Số lao đông thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa cũng cao gấp đôi so với năm 2009 (83.000 người), lần đầu vượt mốc 100.000 người.Lao động thất nghiệp chủ yếu tập trung ở những doanh nghiệp quy mô nhỏ. Trong 2.076.000 lao động thất nghiệp 4 tháng đầu năm nay có 855.000 người làm việc ở các doanh nghiệp quy mô dưới 5 người, 450.000 người thuộc doanh nghiệp quy mô từ 5-9 người.Cùng thời điểm trên, số lao động kinh doanh nhỏ lẻ ngừng hoạt động kinh doanh là 146.000 người, trong đó có 114.000 người không tuyển dụng nhân viên.Đặc biệt, số lao động thất nghiệp là trụ cột của gia đình là 866.000 người, tăng đến 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân chính khiến lao động thất nghiệp gia tăng là do dịch COVID-19 bùng phát, bên cạnh đó là kinh tế trì trệ gây bất ổn trong tuyển dụng.Chính phủ đang thảo luận phương án cắt giảm thuế, duy trì tuyển dụng của các doanh nghiệp để phản ánh trong phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm, dự kiến công bố đầu tháng sau.