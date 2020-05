Hàn Quốc xem xét đơn giản hóa thủ tục tham quan Khu vực an ninh chung với công dân trong nước

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hôm 17/5 cho biết đang trong quá trình bàn thảo với Chính phủ Hàn Quốc về việc rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký tham quan Khu vực an ninh chung (JSA) đối với công dân Hàn Quốc.Quy định hiện hành về thời gian thẩm định hồ sơ đối với công dân Hàn Quốc là 14 ngày, đã được duy trì hơn 10 năm nay. Tuy nhiên với du khách nước ngoài đăng ký qua công ty du lịch chỉ định, thời gian thẩm định lại chỉ là ba ngày. Nhiều ý kiến cho rằng khác biệt này là không công bằng.Dự đoán nếu quá trình thảo luận giữa các bên liên quan kết thúc nhanh, từ đợt tham quan dự kiến mở lại vào tháng tới, thời gian thẩm định áp dụng với các đơn đăng ký của người Hàn Quốc sẽ được rút xuống còn ba ngày.Từ trước đến nay, Bộ Thống nhất và Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc là hai cơ quan nhận đơn đăng ký tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong Khu vực an ninh chung, còn Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đóng vai trò duyệt cấp phép ra vào khu này.Chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu vực an ninh chung đã bị tạm ngưng từ tháng 10 năm 2019 do dịch tả lợn châu Phi (ASF).Dự kiến sau khi nối lại chương trình này, Bộ Thống nhất sẽ được giao nhiệm vụ nhận đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hỗ trợ tham quan và trực tuyến trên trang web chính thức của làng đình chiến Bàn Môn Điếm.