Quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates hỗ trợ nghiên cứu vắc-xin phòng COVID-19 của doanh nghiệp Hàn Quốc

Trong bối cảnh toàn thế giới đang tham khảo và học hỏi cách phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và người dân Hàn Quốc, tiềm năng tăng trưởng các ngành công nghệ thông tin (IT) và kỹ thuật y sinh của Hàn Quốc cũng được quốc tế đánh giá rất cao.Công ty Khoa học Y sinh SK (SK Bio Science) ngày 18/5 cho biết quỹ Bill và Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới được tỷ phú Bill Gates góp vốn, sẽ hỗ trợ 3,6 triệu USD cho các hoạt động nghiên cứu phát triển vắc-xin phòng COVID-19 của công ty.Trước đó, quỹ Bill và Melinda Gates cũng đã hỗ trợ 12 tỷ won (9,75 triệu USD) cho hoạt động nghiên cứu phòng dịch thế hệ mới của tập đoàn viễn thông KT Hàn Quốc.Công ty Khoa học Y sinh SK cho biết sẽ thảo luận kế hoạch sử dụng nguồn tiền hỗ trợ nói trên với Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh toàn cầu (CEPI), đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu vắc-xin COVID-19 trên toàn thế giới.Tổng giám đốc công ty Khoa học Y sinh SK Ahn Jae-yong bày tỏ vui mừng vì được hợp tác cùng quỹ Bill và Melinda Gate trong nghiên cứu y sinh, và khẳng định nỗ lực nghiên cứu đóng góp cho nhân loại. Trước đó, nhờ sự hỗ trợ của quỹ này, công ty đã nghiên cứu phát triển hai loại vắc-xin cho bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ em và bệnh thương hàn.Quỹ Bill và Melinda Gates là tổ chức phi lợi nhuận do người sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates và vợ ông là Melinda Gates thành lập năm 2000, chuyên về các hoạt động từ thiện hướng đến xóa đói giảm nghèo và ngăn ngừa bệnh tật.Trả lời báo chí, Chủ tịch Bill Gates cho biết hầu hết các cơ quan từng tập trung nghiên cứu vắc-xin cho các bệnh Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS), sốt rét (malaria) và bại liệt ở trẻ em (polio) đều đang dồn lực đối phó với COVID-19.Được biết, quỹ Bill và Melinda Gates hiện có quy mô hơn 40 tỷ USD.Trong một bài phỏng vấn ngày 12/4 với kênh CNBC chuyên về kinh tế của Mỹ, đồng chủ tịch quỹ Melinda Gates đánh giá Hàn Quốc và Đức là hai nước "xuất sắc" trong đối phó với COVID-19.