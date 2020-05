Hàn Quốc nối lại kỳ thi công chức

Photo : KBS

Vòng 1 kỳ thi công chức dành cho ứng viên Nhà nước cấp 5 và ứng viên ngoại giao đã diễn ra ngày 16/5 tại 32 địa phương, sau hơn hai tháng trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Các thí sinh phải chuẩn bị nước khử trùng tay và đeo khẩu trang trong thời gian làm bài để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Số lượng phòng thi cũng tăng gấp đôi do số thí sinh mỗi phòng được điều chỉnh từ 30 xuống 15 người, khoảng cách giữa mỗi thí sinh là 1,5m theo chiều dọc và 3m theo chiều ngang. Phòng thi cũng mở cửa sổ trong suốt buổi thi để thông gió.Ở những vị trí tập trung nhiều thí sinh như cửa ra vào và nhà vệ sinh, thí sinh phải duy trì khoảng cách an toàn theo dây chỉ dẫn màu vàng đã được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước thi bắt đầu làm bài.6 người có triệu chứng sốt và 15 người từng đến khu phố Itaewon hoặc tiếp xúc với người đã đến Itaewon gần đây được thi chuẩn bị phòng thi riêng. Một thí sinh đang trong thời gian tự cách ly cũng thi trong phòng riêng biệt.Theo kế hoạch, kỳ thi công chức bậc 9 theo hình thức thi viết sẽ được tiến hành vào ngày 11/7, kỳ thi công chức bậc 7 theo hình thức thi viết sẽ diễn ra vào ngày 26/9. Cấp bậc công chức Hàn Quốc được chia thành 9 bậc, cao nhất là cấp 1.