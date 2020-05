Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) của Mỹ hôm 17/5 (giờ địa phương) dẫn lời quan chức Chính phủ Hàn Quốc và các chuyên gia về tình hình Bắc Triều Tiên cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đang tập trung vào các vấn đề trong nước hơn là đối ngoại.Bằng chứng cho nhận định này là Chủ tịch Kim đã chọn tham dự lễ hoàn công một nhà máy phân bón ở thành phố Sunchon, tỉnh Nam Pyongan là hoạt động công khai đầu tiên sau 20 ngày vắng bóng trước truyền thông làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.Được biết, Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn chồng chất vì đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19, mọi hoạt động giao dịch với các nước, trong đó có "người anh em" Trung Quốc, đều bị gián đoạn.Bên cạnh đó, chính quyền Bình Nhưỡng cũng đã thay đổi nhân sự chủ chốt của các cơ quan chính tri và quân sự, bao gồm cả lực lượng cảnh vệ hộ tống Chủ tịch Kim và cơ quan tình báo, do nhiều nguyên nhân như tham nhũng, lạm quyền.Tiến sĩ Jessica Lee của Viện nghiên cứu Quincy, một cơ quan tư vấn của Washington, nhận định Chủ tịch Kim Jong-un là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tình huống phát sinh nhiều ca tử vong do COVID-19 tại miền Bắc. Nếu không thể kiểm soát được khủng hoảng dịch bệnh lần này, nhiều khả năng thế lực của ông Kim sẽ bị suy yếu trước làn sóng phản đối ngay trong nội bộ đất nước.Tờ Thời báo phố Wall đánh giá hành động thay đổi nhân sự cấp cao của Chủ tịch Kim là nhằm thể hiện ông vẫn đang điều hành bộ máy lãnh đạo có hiệu quả và minh bạch.Về việc Bắc Triều Tiên đã 5 lần phóng tên lửa tầm ngắn từ đầu năm đến nay, tờ báo cho rằng đây là động thái thị uy sức mạnh nhưng hướng đến đối tượng là công chúng miền Bắc, còn sự kiện đến thăm nhà máy phân bón là do ông Kim muốn chứng tỏ với người dân rằng chính quyền có quan tâm đến các vấn đề dân sinh.Trong một tin liên quan, giáo sư Courtland Robinson của trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), hiện đang nghiên cứu về các vấn đề y tế của Bắc Triều Tiên, cho biết người dân miền Bắc đang thiếu thực phẩm và thuốc men trầm trọng.