Tổng thống Moon Jae-in chia sẻ thành quả phòng dịch COVID-19 tại Đại hội đồng Y tế thế giới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/5 đã tham dự cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức thường niên.Tại đây, Tổng thống Moon đã có bài phát biểu với chủ đề "Tự do vì tất cả", chia sẻ với thế giới những thành quả của Hàn Quốc trong công tác phòng dịch COVID-19.Tổng thống Moon giới thiệu biện pháp "giãn cách xã hội" của Hàn Quốc và nhận định đây là lựa chọn táo bạo nhằm mở rộng tự do cá nhân thành tự do cho toàn dân. Tổng thống dẫn một vài ví dụ điển hình như để người dân tự nguyện đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là việc Hàn Quốc đã tổ chức Tổng tuyển cử với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao nhưng không để xảy ra ca nhiễm COVID-19 liên quan nào.Bên cạnh đó, ông Moon cũng nhấn mạnh hợp tác và đoàn kết quốc tế trong công tác phòng dịch COVID-19. Tổng thống cho biết Seoul đang có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho những quốc gia có nền y tế yếu kém, đồng thời đề xuất hợp tác quốc tế trong phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19.Theo Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc đang có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo quy mô 120 tỷ won (98,2 tỷ USD) trong năm nay, và cam kết chia sẻ với cộng đồng quốc tế những dữ liệu về dịch COVID-19 đã tích lũy được trong thời gian qua.