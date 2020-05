Mỹ quy kết WHO và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp trực tuyến Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) của Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 18/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích WHO đang trở thành con rối cho Trung Quốc.Ông Trump nhấn mạnh WHO đã không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về dịch COVID-19 cho thế giới, và chỉ trích Trung Quốc không minh bạch trong công bố thông tin, thống kê về dịch bệnh ở nước này. Qua đó, Tổng thống Mỹ quy kết WHO và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì để dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới.Đáp lại, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cho biết WHO sẽ đưa ra đánh giá độc lập về công tác đối phó dịch COVID-19 của Tổ chức.Cuộc họp Đại Hội đồng Y tế thế giới sẽ kéo dài đến ngày 19/5 (giờ địa phương), tập trung thảo luận nghiên cứu phát triển thuốc điều trị và vắc-xin phòng dịch COVID-19. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước chung tay đoàn kết khắc phục thiệt hại của đại dịch COVID-19.Tuy nhiên, khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn trong cuộc họp.Động thái mới của chính quyền Washington với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc càng khiến mâu thuẫn giữa hai nước thêm sâu sắc.Cụ thể, Mỹ đã công bố siết chặt quy định yêu cầu các công ty nước ngoài sản xuất chíp bán dẫn với công nghệ, thiết bị của Mỹ phải xin giấy phép để xuất khẩu cho Huawei, nhằm ngăn chặn nguồn cung chíp bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc.Đáp lại, Huawei nhấn mạnh những quy định tự ý của Mỹ sẽ khiến ngành sản xuất chíp bán dẫn toàn thế giới bị ảnh hưởng. Truyền thông Trung Quốc cũng đánh giá Washington và Bắc Kinh đã bước vào cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ.Một yếu tố khác khiến mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc càng thêm căng thẳng là cuộc thảo luận để Đài Loan tham gia WHO với tư cách giám sát viên đã bị hoãn đến cuối năm nay.