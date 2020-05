Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc đạt hơn 9,61 tỷ USD năm 2018

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Khảo sát thống kê ngành công nghiệp nội dung năm 2019" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc công bố ngày 19/5, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung năm 2018 đạt hơn 9,61 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trò chơi điện tử (game online) đạt 6,41 tỷ USD, chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong ngành công nghiệp nội dung, tăng bình quân 21,2% mỗi năm kể từ năm 2014 (2,97 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực thiết kế mô phỏng nhân vật (character) đạt 745,14 triệu USD, thông tin kiến thức đạt 633,88 triệu USD, và âm nhạc đạt 564,24 triệu USD.Tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm của xuất khẩu các nội dung văn hóa Hàn Quốc đạt 16,2% từ năm 2014 đến 2018, được phân tích là nhờ sự lan rộng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu.Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu ngành công nghiệp nội dung đạt 1,21 tỷ USD, tăng 1,3% so với một năm trước; cán cân thương mại đạt 8,39 tỷ USD, thặng dư so với năm 2017 (7,61 tỷ USD).Doanh thu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc năm 2018 đạt khoảng 119,60 nghìn tỷ won (97,6 tỷ USD), tăng 5,6% so với năm trước.Trong đó, doanh thu lĩnh vực xuất bản đạt cao nhất với 20.953 tỷ won (17 tỷ USD), sau đó tới lĩnh vực truyền hình 19.762 tỷ won (16 tỷ USD), quảng cáo 17.212 tỷ won (14 tỷ USD), thông tin kiến thức 16.291 tỷ won (13 tỷ USD), và trò chơi điện tử 14.290 tỷ won (12 tỷ USD).Ngoài lĩnh vực hoạt hình có mức doanh thu giảm 5,4%, các lĩnh vực khác trong ngành công nghiệp nội dung đều tăng doanh thu, nhiều nhất ở các lĩnh vực truyền hình (9,5%), truyện tranh (8,9%), trò chơi điện tử (8,7%).Ngoài ra, số lao động ngành công nghiệp nội dung trong nước năm 2018 đạt 667.437 người, tăng 3,5% so với năm trước. Như vậy, trong 5 năm qua, đã có khoảng 51.000 việc làm mới được tạo thêm.Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc về 9 lĩnh vực ngành công nghiệp nội dung (xuất bản, truyện tranh, âm nhạc, game, hoạt hình, quảng cáo, thiết kế mô phỏng nhân vật, giải pháp nội dung) và kết quả khảo sát của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC), Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc (KCC) trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.