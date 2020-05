Giới kinh doanh hàng không tìm kiếm lối thoát trong khủng hoảng COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh tê liệt do đại dịch COVID-19, doanh số quý I ghi nhận mức "không thể thấp hơn", giới kinh doanh hàng không Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới để vượt qua khó khăn.Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air và hãng hàng không tư nhân Asiana Airlines hôm 18/5 đã thông báo sẽ tăng số chuyến các tuyến bay quốc tế từ tháng 6 tới.Cụ thể, Korean Air dự kiến sẽ mở lại 32 trên tổng số 100 tuyến bay quốc tế sau 50 ngày gián đoạn, trong đó có các tuyến đến Washington và Seattle của Mỹ, Vancouver và Toronto của Canada, với tần suất 146 chuyến mỗi tuần. Phía Asiana Airlines cho biết cũng từ tháng 6 sẽ mở lại 27 trên tổng số 73 tuyến quốc tế đang khai thác, với các điểm đến thuộc 13 nước và vùng lãnh thổ. Tần suất các chuyến bay dự kiến tăng từ 53 lên 110 chuyến mỗi tuần.Dù đều chung nhận định tương lai khôi phục nhu cầu đi lại quốc tế vẫn còn rất xa vời do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các hãng vẫn quyết định mở lại đường bay quốc tế phục vụ nhu cầu di chuyển của các hành khách đặc biệt như người đi công tác, làm việc tại nước ngoài, công chức các cơ quan Chính phủ đi làm nhiệm vụ; và nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường không.Trong khi đó, các hãng hàng không giá rẻ (LCC) như Jeju Air, Jin Air, T'way Air hay Air Seoul vẫn đang "án binh bất động" chờ các nước gỡ bỏ lệnh giới hạn nhập cảnh. Một số hãng đã mở bán vé nhưng chỉ nhận đặt chỗ trước một số tuyến.Từ trước khi dịch COVID-19 bùng phát, các hãng hàng không giá rẻ này đã vấp phải cạnh tranh quyết liệt trong bối cảnh "dư cung". Do đó, có thể thấy các hãng đều đang phải "vật lộn" để đưa ra những đối sách thích hợp cho thời kỳ "hậu COVID-19".Trong các hãng này, đáng chú ý nhất hiện nay là thương vụ mua lại Eastar Jet của hãng hàng không Jeju Air. Được biết, hãng này mới tuyển dụng một chuyên gia về lĩnh vực hàng không để đẩy nhanh tiến trình mua lại hãng đối thủ và tiến hành tái cơ cấu tài chính.Sau khi vượt Jin Air chiếm vị trí thứ hai trong nước về thị phần tuyến quốc tế vào nửa cuối năm ngoái, hãng hàng không T'way Air đã bắt đầu triển khai nhập các máy bay cỡ vừa và lớn để khai thác các tuyến bay đường dài.Sau khi giành quyền khai thác tuyến Incheon-Australia và Incheon-Kyrgyzstan vào đầu năm nay, T'way Air tiếp tục thắng quyền khai thác tuyến Incheon-Croatia với tần suất 4 chuyến mỗi tuần, trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Hàn Quốc khai thác đường bay đến châu Âu.Kết thúc 20 tháng chịu án phạt của Bộ Giao thông và địa chính Hàn Quốc, hãng hàng không Jin Air mới khai thác thêm ba đường bay nội địa, dần ổn định lại hoạt động và doanh thu.Mặc dù ngày càng nhiều nước châu Âu dần nới lỏng lệnh giới hạn nhập cảnh và nhiều tuyến bay quốc tế được nối lại, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành toàn cầu như hiện nay, nhu cầu đi lại quốc tế chắc chắn không dễ khôi phục trong thời gian ngắn sắp tới.