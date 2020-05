Samsung đạt tỷ lệ chiếm hữu thị phần kỷ lục trên thị trường TV toàn cầu

Photo : YONHAP News

Bất chấp quy mô thị trường TV toàn cầu trong quý I sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19, hãng điện tử Samsung vẫn đạt tỷ lệ chiếm hữu thị trường cao nhất từ trước đến nay.Theo thông tin do công ty điều tra thị trường Omdia công bố ngày 19/5, quy mô thị trường TV toàn cầu trong quý I vừa qua đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của Samsung vẫn tăng 4 quý liên tiếp, đạt kỷ lục 30%, giữ vững ngôi vị dẫn đầu thế giới.Xét về số lượng, quy mô thị trường TV toàn cầu đã giảm 46,5 triệu chiếc, tương đương 95 triệu USD, tỷ lệ giảm tương ứng 10,2% và 17,9% so với năm 2019.Dù thị trường có phần đi xuống nhưng Samsung lại đạt thành tích cao tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, ghi nhận mức chiếm hữu thị phần cao kỷ lục.Quy đổi theo quy mô giá trị, Samsung đã tăng 3,1% thị phần so với một năm trước, đạt 32,4%. Đặc biệt, sản phẩm TV của Samsung chiếm đến 42,6% thị phần tại Bắc Mỹ, 41,1% tại châu Âu.Theo đó, TV QLED (màn hình chấm lượng điện tử) và TV cỡ siêu lớn trên 75 inch với giá bán hơn 2.500 USD là những sản phẩm liên tiếp nhận được phản hồi tích cực. Doanh số TV QLED của Samsung trong quý I đạt 2,049 tỷ USD, tăng đến 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo đó, doanh số hai sản phẩm chủ lực của hai đơn vị "đồng hương" Samsung và LG là TV dòng QLED và OLED (màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ) ngày càng chênh lệch lớn.Doanh số TV QLED của Samsung trong quý I năm nay là 1,54 triệu chiếc, giảm so với 2,52 triệu chiếc trong quý IV năm ngoái. Còn với TV OLED của LG, con số này đã giảm từ 1,11 triệu chiếc xuống 620.000 chiếc. Như vậy, chênh lệch giữa hai dòng sản phẩm lên tới 2,3 lần.Xét về giá trị, thị trường TV QLED trong quý I đạt 2,247 tỷ USD, tăng 19,7% so với năm ngoái, trong khi thị trường TV OLED lại giảm 8,9%, chỉ đạt 1,244 tỷ USD.Dù vậy, vị trí thứ hai trên thị trường TV toàn cầu vẫn thuộc về hãng điện tử LG của Hàn Quốc. Thị phần của LG tính theo giá trị đạt 18,7%, tăng 2,2% so với năm ngoái; theo số lượng đạt 13,6%, tăng 13,6% so với năm 2019.Như vậy, bất chấp bối cảnh toàn thị trường có chiều hướng đi xuống, ngành điện tử của Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được vị thế với thành tích tăng trưởng của cả hai "ông lớn" Samsung và LG.So sánh thị phần với các thương hiệu quốc tế, Hàn Quốc đang giữ vị trí số 1 với 36,1% thị phần, cao hơn Trung Quốc (32,5%). Trước đó, Hàn Quốc đã tạm nhường vị trí dẫn đầu cho Trung Quốc trong hai quý III và IV năm 2019.Đại diện thị trường cho biết trong quý I, đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh mẽ lên mọi lĩnh vực của Trung Quốc, gây khó khăn nghiêm trọng cho các doanh nghiệp nước này. Tuy nhiên, bước sang quý II, tình hình có thể xấu đi với các doanh nghiệp của Hàn Quốc khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan ra toàn cầu.