Hàn Quốc tham gia Hội đồng chấp hành WHO nhiệm kỳ mới

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp trực tuyến Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 19/5 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã trở thành một trong 10 nước thành viên mới của Hội đồng chấp hành WHO nhiệm kỳ 2020-2023, Thứ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Kang-rip được chọn làm ủy viên Hội đồng.Hội đồng chấp hành của WHO gồm 34 quốc gia thành viên, hoạt động theo nhiệm kỳ ba năm. Các nước thành viên hội đồng giữ vai trò chủ đạo trong công tác thẩm định ngân sách, quyết toán, xây dựng chiến lược và phương án hoạt động cho các dự án chính của tổ chức.Kể từ khi chính thức gia nhập WHO năm 1949 đến nay, đây là lần thứ 7 Hàn Quốc được bầu vào Hội đồng chấp hành.Dự kiến Thứ trưởng Kim Kang-rip sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự phiên họp lần thứ 147 của Hội đồng chấp hành WHO, tổ chức trực tuyến ngày 22/5 tới.