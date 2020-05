Hơn 450.000 học sinh lớp 12 Hàn Quốc bắt đầu trở lại trường

Photo : YONHAP News

Sau 80 ngày trì hoãn do dịch COVID-19 bùng phát, ngày 20/5, hơn 450.000 học sinh lớp 12 tại Hàn Quốc đã đi học trở lại. Các khối lớp còn lại dự kiến sẽ trở lại trường từ tuần tới, nhưng nhiều trường vẫn sẽ duy trì cả hình thức dạy học trực tuyến.Các trường có học sinh đi học trở lại phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi cho vào lớp. Những trường hợp thân nhiệt vượt quá 37,5 độ C sẽ được xét nghiệm COVID-19.Sở Giáo dục thành phố Seoul cho biết đã sắp xếp xe cấp cứu 119 để đưa các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm đến xét nghiệm tại các trạm xét nghiệm sàng lọc.Cùng ngày, Sở Giáo dục thành phố Incheon đã cho học sinh lớp 12 của 66 trường trung học phổ thông trên địa bàn 5 quận nội thành nghỉ học do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.Tương tự, 9 trường trung học phổ thông ở thành phố Anseong (tỉnh Gyeonggi) cũng quyết định tạm hoãn cho học sinh khối 12 trở lại trường.Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo sở giáo dục thủ đô và các địa phương lân cận ngày 20/5, Phó Thủ tướng các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye đã cam kết đảm bảo minh bạch thông tin, xây dựng môi trường an toàn phòng dịch trong trường học.