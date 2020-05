KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 còn 0,2%

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 20/5 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Hàn Quốc xuống còn 0,2%, giảm 2,1% so với mức dự đoán 2,3% cơ quan này đưa ra tháng 11 năm 2019.KDI nhận định trong bối cảnh giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc trực tiếp phòng dịch COVID-19, mức tiêu thụ của người dân đã giảm đáng kể. Nhiều nước trên thế giới đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu.Dù vậy, con số 0,2% của KDI vẫn cao hơn mức dự báo tăng trưởng âm của một số tổ chức kinh tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tuy nhiên, KDI vẫn để ngỏ khả năng hạ dự báo tăng trưởng xuống mức âm nếu các yếu tố bất ổn trong kinh tế có chiều hướng gia tăng.Dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 của KDI là 3,9%, với điều kiện tiên quyết là dịch COVID-19 phải dần lắng xuống từ nửa cuối năm nay.Nhờ những chính sách tạo mới việc làm do Chính phủ đưa ra kịp thời, KDI dự báo số người có việc làm trong năm 2020 sẽ không giảm mà duy trì tương đương năm ngoái.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc khẳng định để giải quyết khủng hoảng dịch COVID-19, Hàn Quốc cần đảm bảo năng lực tài chính. Cơ quan này nhận định không thể tránh khỏi tăng các khoản chi cho phúc lợi về lâu dài. Do đó, Chính phủ cần xem xét và bắt đầu thảo luận phương án tăng thuế.