Chính phủ Anh muốn học hỏi Hàn Quốc về cách truy tìm người tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19

Photo : KBS News

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 19/5 (giờ địa phương), Giáo sư Angela McLean, Phó cố vấn khoa học Vương quốc Anh, đã đề cao những thành quả của Hàn Quốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, đồng thời cho biết Chính phủ Anh mong muốn tham khảo và học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc.Bà McLean khẳng định Anh cần học hỏi cách Hàn Quốc điều tra dịch tễ để tìm kiếm những người tiếp xúc với đối tượng có triệu chứng nhiễm bệnh.Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Anh cũng thực hiện quy trình tương tự Hàn Quốc là xét nghiệm - điều tra truy tìm - cách ly, nhưng đã từ bỏ khi số ca nhiễm ở nước này tăng mạnh để tập trung xét nghiệm dịch bệnh cho các bệnh nhân đang nằm viện.Được biết, Chính phủ Anh nhận định dịch COVID-19 đã chạm đỉnh và đang xem xét áp dụng lại chiến lược này.Bà Maclean cũng đánh giá cao công tác đối phó dịch COVID-19 của Đức và bày tỏ mong muốn học hỏi nước này về nguồn nhân lực thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19.Bộ Y tế Anh chiều 18/5 công khai thống kê cho biết tính đến 5 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương), nước này ghi nhận tổng cộng 35.341 ca tử vong do COVID-19, tăng 545 ca so với một ngày trước. Tổng số ca nhiễm tại đây là 248.818 người, tăng 2.412 ca so với ngày 17/5. Đã có tổng cộng 2.772.552 người được xét nghiệm.Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), con số tử vong do COVID-19 tính đến ngày 8/5 là 41.020 người. Sở dĩ có khác biệt về số liệu là do Bộ Y tế Anh cập nhật và công bố hàng ngày các trường hợp xác nhận dương tính với COVID-19 trước khi tử vong, còn Cơ quan thống kê quốc gia dựa vào kết quả xét nghiệm ghi trong giấy chứng tử.