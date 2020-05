Thu nhập hoạt động của 50 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc giảm 61% năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê do Viện nghiên cứu Phát triển bền vững công bố ngày 21/5, tổng thu nhập hoạt động của 50 doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất Hàn Quốc đạt 87.700 tỷ won (71,4 tỷ USD) trong năm 2019, giảm 61% so với một năm trước.Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do Điện tử Samsung và SK Hynix, hai đơn vị đóng góp rất nhiều cho tổng thu nhập của tập đoàn Samsung và SK, chịu thiệt hại nghiêm trọng do giá chip bán dẫn lao dốc.Tổng doanh thu năm ngoái của các công ty hàng đầu Hàn Quốc đạt 830.800 tỷ won (khoảng 674 tỷ USD), giảm 4,3% so với năm 2018, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong ba năm. 30 trên 50 công ty nói trên chịu thâm hụt doanh thu, trong đó doanh thu của các công ty xây dựng sụt giảm gần 20% so với một năm trước.Lợi nhuận của SK Hynix giảm 25.300 tỷ won (20,5 tỷ USD), tương đương 37,2%, mức sụt giảm lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay.Ngược lại, Công ty xây dựng phát triển HDC Hyundai lại tăng doanh thu 4.200 tỷ won (3,4 tỷ USD), lần đầu tiên có mặt trong top 50. Các công ty khác mới xuất hiện trong danh sách là Hotel Shilla và Công ty chăm sóc sắc đẹp và y tế LG.Tuy nhiên, có ba doanh nghiệp đã bị loại khỏi danh sách so với năm ngoái, gồm Công ty đóng tàu và kỹ thuật ngoài khơi Hàn Quốc (KSOE), Công ty gas SK, và Công ty xây dựng và công nghiệp nặng Doosan.Các doanh nghiệp hàng đầu là Điện tử Samsung, công ty sản xuất ô tô số 1 Hàn Quốc Ô tô Hyundai, Công ty điện tử LG và 5 công ty khác đã duy trì trong danh sách từ năm 1984.Viện nghiên cứu Phát triển bền vững dự đoán những công ty này sẽ thực hiện tái cơ cấu và cắt giảm chi phí do thu nhập sụt giảm và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.