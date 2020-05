Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại ngưỡng 10 người/ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 21/5 thông báo tính tới 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.122 ca nhiễm COVID-19, tăng 12 ca so với số liệu 0 giờ một ngày trước.10 trên 12 ca nhiễm mới là phát sinh trong cộng đồng, liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể tại các quán bar ở khu phố Itaewon (Seoul). Trong số đó có 6 ca ở Incheon, 3 ca ở Seoul và 1 ca ở tỉnh Nam Chungcheong. 2 ca nhiễm còn lại đều là ngoại nhập, gồm 1 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh và 1 ca phát bệnh sau khi trở về từ nước ngoài.Sau khi bùng phát vụ lây nhiễm tập thể từ các quán bar ở Itaewon, số ca nhiễm mới trong ngày 10/5 và 11/5 đều lên mức 30 người, sau đó xuống mốc 20 người từ ngày 12 đến 15/5, và duy trì mức 10 người từ ngày 16/5.Tuy nhiên ngày 20/5, ngày đầu tiên học sinh cuối cấp trung học phổ thông trở lại trường, các trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể ở Itaewon và các y bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Seoul tăng đã khiến số ca nhiễm mới trong ngày lên tới 32 người.Mặc dù số ca nhiễm mới công bố ngày 21/5 có giảm xuống mốc 10 người, song do các học sinh lớp 12 đã bắt đầu đi học trở lại nên cơ quan phòng dịch vẫn tiếp tục chú ý theo dõi xu hướng của các ca nhiễm mới.Trong buổi họp báo ngày 21/5, Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Park Neung-hoo cho biết đa số các lớp học đã diễn ra an toàn trong ngày 20/5, song một số địa phương đã tạm hoãn cho học sinh lớp 12 đến trường đề phòng rủi ro lây nhiễm. Ông Park cũng yêu cầu các em học sinh hạn chế đến các phòng chơi game điện tử và quán karaoke.Cũng trong ngày 20/5, thành phố Incheon đã ban lệnh cấm thanh thiếu niên dưới 19 tuổi tụ tập ở hơn 2.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa phương, đồng thời cấm toàn bộ người dân đến các quán karaoke thanh toán bằng tiền xu.Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 264 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 1 ca trong ngày 20/5, tỷ lệ tử vong là 2,37%. Tổng số ca được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly đạt 10.135 người, tăng 69 người tính đến 0 giờ ngày 21/5.