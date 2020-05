Hàn Quốc phổ biến ứng dụng bảo vệ an toàn cho người tự cách ly tại nhà sang Trung Nam Mỹ

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết sẽ hợp tác với Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB) phổ biến "Ứng dụng bảo vệ an toàn người tự cách ly tại nhà" cho các quốc gia Trung Nam Mỹ. Peru sẽ là nước đầu tiên thí điểm ứng dụng này trong công tác phòng dịch COVID-19.Ứng dụng trên di động cho Chính phủ Hàn Quốc phát triển gồm các tính năng tự chẩn đoán tình trạng sức khỏe người cách ly, truyền đạt thông báo của cán bộ phụ trách, và hướng dẫn sinh hoạt cho người dùng trong thời gian cách ly. Khi người cách ly có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc rời khỏi nơi cách ly, ứng dụng cũng sẽ thông báo tới nhân viên phụ trách.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết theo yêu cầu của Ngân hàng phát triển liên Mỹ, một cuộc họp trực tuyến qua video đã diễn ra vào tháng 3 năm nay để Hàn Quốc hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng này.Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc và Peru cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong nước đã bổ sung cho ứng dụng các chức năng phù hợp với đặc thù của từng nước như ngôn ngữ, bản đồ khu vực, thông báo của cơ quan y tế.Ngân hàng phát triển liên Mỹ đã quyết định hỗ trợ 140.000 USD để triển khai ứng dụng trong công tác phòng dịch ở các quốc gia Trung Nam Mỹ.