Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn hôm 20/5 (giờ địa phương) với hãng thông tấn tư nhân Interfax của Nga, Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora nhận định hội đàm giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ phải hoãn tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.Ông Matsegora xác nhận sau cuộc hội đàm Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam tháng 2 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã thay đổi lập trường chính trị đối với Washington.Tại các cuộc hội đàm trước đó, Bắc Triều Tiên yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn phi hạt nhân hóa của miền Bắc. Tuy nhiên hiện tại, Bình Nhưỡng lại nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại là Mỹ xóa bỏ vĩnh viễn các chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên thông qua những hành động cụ thể.Hướng đi chính trị mới của miền Bắc đã được thông qua trong Hội nghị toàn thể của đảng Lao động vào cuối năm ngoái. Đại sứ Matsegora phân tích Bình Nhưỡng đã quay lại định hướng chính trị phát triển kinh tế song song với tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng mà Chủ tịch Uỷ ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã duy trì từ năm 2013 đến 2018.Theo Đại sứ, Nga rất lo ngại đối thoại Mỹ-Triều đóng băng khiến căng thẳng leo thang trong khu vực, qua đó bày tỏ mong muốn giúp đỡ xúc tiến hội đàm Mỹ-Triều.Ngoài ra, Đại sứ Matsegora còn cho biết hơn 1.000 người lao động Bắc Triều Tiên vẫn đang mắc kẹt tại Nga từ cuối tháng 1 năm nay, do miền Bắc đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19.Đại sứ cũng nhấn mạnh hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị gián đoạn do dịch COVID-19 đã được nối lại, song không bao gồm dầu thô, đồng thời khẳng định Nga vẫn đang tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.