Chi tiêu hộ gia đình ở Hàn Quốc giảm mạnh do dịch COVID-19

Trong bối cảnh người dân Hàn Quốc giảm tiêu dùng do dịch COVID-19, chi tiêu hộ gia đình bình quân tháng trong quý I năm nay đạt 3.945.000 won (hơn 3.200 USD), giảm 4,9%, mức giảm lớn nhất kể từ khi thiết lập thống kê liên quan năm 2003.Đặc biệt, chi tiêu trong lĩnh vực quần áo và giày dép giảm sâu 28%, giáo dục giảm 26%, văn hóa giải trí giảm 25% và nhà hàng, khách sạn giảm 11%. Trong khi đó, chi tiêu cho các lĩnh vực y tế như thực phẩm, đồ uống thiết yếu, và khẩu trang lại tăng trên dưới 10%.Thu nhập bình quân tháng mỗi hộ gia đình đạt 5.358.000 won (4.352 USD), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, và lao động thất nghiệp được hưởng tiền lương nghỉ việc.Tuy nhiên, thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất trong xã hội Hàn Quốc vẫn giữ nguyên, đặc biệt là thu nhập từ làm việc giảm tới 3,3%. Trong khi đó, thu nhập của nhóm hộ gia đình có thu nhập cao lại tăng 6%. Theo đó, số tiền nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao nhất kiếm được cao gấp 5,41 lần so với nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất, chênh lệch tăng 0,23 lần so với năm ngoái. Chênh lệch thu nhập hộ gia đình có khả năng sẽ tiếp tục xấu đi trong quý II tới.Chính phủ đang gấp rút xúc tiến dự án hỗ trợ tuyển dụng quy mô 10.000 tỷ won (8,2 tỷ USD) cho tầng lớp thu nhập thấp.