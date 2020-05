Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù 35 năm cựu Tổng thống Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 20/5 đã tổ chức phiên tái xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye với cáo buộc nhận hối lộ và làm thất thoát ngân sách quốc gia theo "Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt", sau khi Tòa án Tối cao trả lại hồ sơ do không đồng ý với phán quyết của tòa án cấp dưới. Bị cáo Park đã không có mặt trong phiên xét xử này.Tại đây, Viện Kiểm sát đã yêu cầu tòa án tuyên phạt bị cáo 25 năm tù giam, 300 triệu won (gần 244.000 USD) tiền phạt và truy thu 200 triệu won (162.400 USD) cho tội nhận hối lộ; 10 năm tù và truy thu 330 triệu won (hơn 268.000 USD) cho hành vi lạm dụng chức quyền.Viện Kiểm sát cho rằng hầu hết các cáo buộc liên quan đã được xác nhận trong quá trình xét xử vừa rồi, qua đó yêu cầu tòa án cân nhắc kỹ để đưa ra mức phạt cuối cùng đối với bị cáo Park.Luật sư của bà Park xác nhận cựu Tổng thống đã được một số doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ tài chính để thành lập quỹ Mir và K-sport nhằm phát triển bộ môn đua ngựa, với niềm tin rằng hỗ trợ kinh tế sáng tạo, văn hóa và thể thao sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia. Do đó, hành động này là hoàn toàn không cố ý hay sai phạm. Liên quan tới số tiền hoạt động đặc biệt nhận từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), cựu Tổng thống Park đã không nhận thức được đây là hành động sai trái. Bà Park chỉ chỉ thị NIS tự quyết định sử dụng nguồn ngân sách đặc biệt, nên hoàn toàn không có tội trong cáo buộc này.Phía luật sư cũng kêu gọi tòa án xem xét mức phạt cho cựu Tổng thống Park, vì bà này cho rằng đang chịu oan ức do không nhận ra người bạn thân là bà Choi Soon-sil đã phản bội, và bản thân bà đã phải chịu nhiều trách nhiệm về mặt chính trị và bị giam giữ trong suốt thời gian qua trong tình trạng sức khỏe không tốt.Tòa án quyết định sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với cựu Tổng thống Park Geun-hye vào chiều 10/7 tới.