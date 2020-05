Hàn Quốc tiến hành xét nghiệm kháng thể COVID-19 toàn quốc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành xét nghiệm kháng thể COVID-19 trên toàn quốc để xác định bao nhiêu phần trăm dân số đã nhiễm virus và phát triển miễn dịch.Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Kwon Jun-wook đã thông báo kế hoạch này tại buổi họp báo ngày 21/5. Ông Kwon cho biết dựa vào kết quả các cuộc khảo sát tương tự ở một số nước, ông kỳ vọng tỷ lệ nhiễm bệnh tại Hàn Quốc sẽ ở mức thấp.Theo đó, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành thu thập mẫu máu xét nghiệm của 7.000 người dân khắp cả nước. 1.000 công dân ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeonsang, từng là tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc, cũng sẽ được xét nghiệm riêng biệt.Cuộc khảo sát cũng nhằm xác định bao nhiêu người Hàn Quốc đang khỏi bệnh mà không biết đã bị nhiễm virus.Kết quả cuộc xét nghiệm kháng thể ở bang New York (Mỹ) tháng trước cho thấy khoảng 13,9% công dân có kháng thể với virus COVID-19. Tỷ lệ này ở thành phố New York là 21,2%.Tây Ban Nha, với hơn 27.000 ca tử vong do COVID-19, ghi nhận tỷ lệ nhiễm bệnh 5% trong một cuộc khảo sát tương tự.