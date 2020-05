Hàn Quốc ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 21/5

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 22/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.142 ca nhiễm COVID-19, tăng 20 người so với số liệu công bố một ngày trước.11 trên 20 ca nhiễm là phát sinh trong cộng đồng, gồm nhiều ca liên quan tới các quán bar ở khu phố Itaewon (Seoul). Trong đó, tỉnh Gyeonggi ghi nhận 6 ca, tỉnh Bắc Gyeonsang 2 ca, tỉnh Nam Geongsang, Seoul và thành phố Incheon mỗi nơi 1 ca.9 ca nhiễm còn lại đều là ngoại nhập, trong đó có 7 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay. Seoul và thành phố Ulsan ghi nhận mỗi nơi 1 ca phát bệnh sau khi trở về từ nước ngoài.Sau khi vụ lây nhiễm tập thể từ các quán bar ở Itaewon bùng phát, số ca nhiễm mới trong ngày 10/5 và 11/5 đều lên mức 30 người, sau đó xuống mốc 20 người từ ngày 12 đến 15/5, và duy trì mức 10 người từ ngày 16/5 tới 19/5.Tuy nhiên ngày 20/5, ngày đầu tiên học sinh cuối cấp trung học phổ thông trở lại trường, số ca nhiễm mới trong ngày đã tăng lên 32 người do số ca nhiễm tập thể ở Itaewon và tại một bệnh viện lớn ở Seoul tăng.Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 264 ca tử vong do dịch COVID-19, không ghi nhận thêm ca nào trong ngày 21/5.Ở một diễn biến liên quan, dựa theo 6 tiêu chuẩn về mức độ khép kín và mật độ tập trung đông người, Chính phủ đã chỉ định 9 loại hình kinh doanh gồm quán rượu, quán karaoke, và một số cơ sở thể dục thể thao là những nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, qua đó lập quy tắc phòng dịch riêng buộc chủ kinh doanh và người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ.Theo đó, chủ kinh doanh các loại hình dịch vụ trên phải lập danh sách và kiểm tra các triệu chứng nghi ngờ đối với khách sử dụng dịch vụ. Người sử dụng dịch vụ cũng phải khai báo chính xác tên tuổi, số điện thoại liên lạc và đeo khẩu trang.Nếu không tuân thủ các quy định trên, chủ kinh doanh và người sử dụng dịch vụ sẽ bị phạt tiền dưới 3 triệu won (hơn 2.400 USD), hoặc bị cấm hoạt động tụ tập.Chính phủ cũng khuyến cáo người dân từng đến những nơi các ca nhiễm đã lui tới đi xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm, học sinh và sinh viên hạn chế đến các tụ điểm karaoke và phòng game gần trường học.