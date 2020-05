Người dân Hàn Quốc ngày càng tin tưởng Chính phủ trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát do cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc Gallup công bố ngày 22/5, có đến 85% người dân Hàn Quốc đánh giá Chính phủ đang làm rất tốt các công tác đối phó với đại dịch COVID-19.Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tháng 2 vừa qua, tăng đến 12% so với hai tuần trước và cao hơn 2 lần so với tỷ lệ 41% ở tuần thứ tư của tháng 2.Trong khi đó, chỉ có 10% nhận định ngược lại và 5% không có câu trả lời.Về công tác điều hành Nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in, 65% người tham gia khảo sát cho rằng ông Moon thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm. Con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trả lời ngược lại là 26%.Cũng theo kết quả thăm dò lần này, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho các đảng theo thứ tự từ cao đến thấp là 46% đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, tăng 2% so với tuần trước; 22% không ủng hộ chính đảng nào; 18% nghiêng về đảng Hợp nhất tương lai; và 5% dành cho đảng Công lý.Gallup thực hiện khảo sát tuần này với 1.000 công dân trưởng thành sinh sống trên toàn Hàn Quốc. Kết quả có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.