Kit chẩn đoán COVID-19 của Hàn Quốc xuất khẩu sang hơn 100 nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 22/5 cho biết tính đến ngày 20/5, 73 loại kit chẩn đoán xét nghiệm COVID-19 của Hàn Quốc đã được cấp phép xuất khẩu và bắt đầu vận chuyển sang hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới.73 sản phẩm được cấp phép gồm 50 loại sử dụng công nghệ phân tích phân tử như khuếch đại gen và 23 loại ứng dụng hình thức xét nghiệm phát hiện kháng thể đặc thù của COVID-19.Theo thống kê, Hàn Quốc đã xuất khẩu lượng kit đủ năng lực xét nghiệm cho 56,46 triệu người.Đặc biệt, trong số này có 7 loại kit xét nghiệm đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng, mở ra triển vọng lạc quan cho xuất khẩu trong tương lai, cụ thể là sản phẩm của các công ty Osang Healthcare, Seegene, SD Biosensor, Seasun Bio, Labgenomics, Genematrix và Bio Core.6 loại kit xét nghiệm nội địa khác đã được cấp phép sử dụng trong nước hiện vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định. Được biết, sản lượng tối đa mỗi ngày của 6 loại kit này đủ để xét nghiệm cho 150.000 người, sản lượng lũy kế đến ngày 20/5 đủ xét nghiệm cho 1,5 triệu người.Tính đến nay, lượng sản phẩm này đã được dùng để xét nghiệm cho 760.000 người. Lượng lưu kho hiện tại đủ xét nghiệm cho thêm 190.000 trường hợp nữa.Trong một tin liên quan, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã hoàn tất thủ tục cấp phép cho kit xét nghiệm nhanh dùng trong các trường hợp khẩn cấp, cho kết quả chỉ sau 1 giờ. Cơ quan này cũng cho biết đang tiến hành chuyển đổi giấy phép sử dụng và xuất khẩu tạm thời, đã cấp cho các sản phẩm kit xét nghiệm, sang giấy phép chính thức.Đặc biệt, thời gian thẩm định hồ sơ sẽ được rút ngắn từ 200 ngày xuống còn khoảng 59 ngày.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết sẽ thẩm định hồ sơ để lập danh sách các doanh nghiệp được ưu tiên cấp phép chính thức nhanh nhất có thể.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xúc tiến đăng ký quy trình phê duyệt, cấp phép sử dụng những sản phẩm này thành tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, quy trình và phương pháp chẩn đoán COVID-19 ứng dụng công nghệ khuếch đại gen đã được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phê duyệt là dự thảo tiêu chuẩn quốc tế vào tháng 2 vừa qua.Nhận thức rõ các đặc thù của thiết bị chẩn đoán In Vitro, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm cho biết sẽ áp dụng hệ thống quản lý an toàn định kỳ để đảm bảo và nâng cao chất lượng cũng như tính chuyên môn của các xét nghiệm tương ứng.