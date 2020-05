Mỹ xem xét giới hạn cấp visa làm việc cho du học sinh nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ đang xem xét giới hạn chương trình thực tập không bắt buộc đối với sinh viên quốc tế (OPT). Theo quy định hiện nay, sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học có thể được cấp visa làm việc trong một thời gian nhất định tại Mỹ.Theo trang web hướng dẫn, thời gian du học sinh được làm việc theo chương trình OPT là từ 1 đến 3 năm tùy chuyên ngành.Tháng 10 năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa đã công bố những tiêu chuẩn mới, giới hạn du học sinh tìm việc nếu chuyên ngành và nghiệp vụ thực tế không liên quan đến nhau.Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) đưa tin Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ thắt chặt hơn những tiêu chuẩn này. Theo đó, ngoài sinh viên ngành Y và những lĩnh vực liên quan, Mỹ đang xem xét giới hạn thời gian một năm đối với visa cấp cho du học sinh theo chương trình này.Tờ báo cho rằng động thái này nhằm đảm bảo việc làm cho công dân Mỹ, bởi trước đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell từng dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại nước này có thể lên đến 25% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Hiện nay, có khoảng 20% du học sinh tại Mỹ được cấp visa làm việc theo chương trình OPT, gấp 2 lần so với 5 năm trước.Giới doanh nghiệp Mỹ lại bày tỏ quan ngại theo chiều ngược lại. Hôm 21/5, khoảng 300 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, giáo dục đã gửi thư đến Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh phải duy trì tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ vì lợi ích quốc gia.Tuy nhiên, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống cuối năm nay, rất ít khả năng Tổng thống Trump sẽ chấp thuận yêu cầu này.