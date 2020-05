Hàn Quốc quy định người dân không đeo khẩu trang không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc thông báo từ ngày 26/5, người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ như xe bus và taxi tại Hàn Quốc phải đeo khẩu trang và có quyền từ chối hành khách không đeo khẩu trang.Bên cạnh đó, từ 0 giờ ngày 27/5, hành khách trên các chuyến bay quốc tế và nội địa cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang khi lên máy bay. Với các phương tiện tàu hỏa và tàu điện ngầm, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch ra quy định giới hạn những trường hợp không đeo khẩu trang.Đến ngày 24/5, Hàn Quốc đã ghi nhận 9 trường hợp tài xế xe bus và 12 tài xế taxi nhiễm COVID-19.Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh đeo khẩu trang là bước quan trọng nhất trong các quy định về phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye cho biết Bộ đang bàn thảo với cơ quan phòng dịch những nội dung cụ thể về sử dụng điều hòa và đeo khẩu trang trong môi trường học đường để chuẩn bị cho ngày trở lại trường 27/5 của một số khối lớp.Với những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, Chính phủ đã quyết định áp dụng hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào. Theo đó, mỗi người sẽ được cấp một mã điện tử để xuất trình khi ra vào những cơ sở này.Thông tin thu thập sẽ được chuyển đến Viện Thông tin an sinh xã hội (SSIS-Social Security Information Service), chỉ khi phát sinh ca nhiễm tập thể mới được cung cấp cho cơ quan phòng dịch.Cơ quan phòng dịch cho biết tính đến 0 giờ sáng 25/5, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 16 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.206 ca. Trong 16 ca nhiễm mới này có 13 ca phát sinh trong cộng đồng.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm do tiếp xúc với các ca từ ổ dịch Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul) đã tăng gấp 1,3 lần so với các ca ban đầu phát sinh tại đây, qua đó kêu gọi người dân tích cực hợp tác đảm bảo an toàn, không để dịch lây lan đến các trường học.Tuy nhiên, cơ quan này cũng trấn an người dân rằng không có ca lây nhiễm tập thể tại các cơ sở công cộng tập trung đông người, các trường hợp nhiễm bệnh đến nay vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.