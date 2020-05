Tỷ lệ kết hôn quốc tế ở nam giới Hàn Quốc tăng 4 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Đặc trưng xu hướng hôn nhân quốc tế" do nhà nghiên cứu Lee Tae-yeol thuộc Viện nghiên cứu bảo hiểm Hàn Quốc (KIRI) công bố ngày 26/5, số cặp vợ chồng Hàn Quốc kết hôn năm 2019 là 215.516 cặp, giảm 24% so với năm 2015.Số lượng hôn nhân quốc tế ở Hàn Quốc trong năm ngoái tăng từ 21.274 lên 23.643 cặp vợ chồng. Trong đó, số cuộc hôn nhân quốc tế ở nam giới tăng từ 14.677 lên 17.687 trường hợp, tăng 4 năm liên tiếp, ở nữ giới giảm từ 6.597 xuống 5.956 trường hợp.Số lượng kết hôn quốc tế ở Hàn Quốc đã tăng vọt từ giữa những năm 1990. Năm 2005, số lượng hôn nhân quốc tế của nam giới và nữ giới Hàn Quốc đạt kỷ lục lần lượt 30.719 và 11.637 trường hợp, sau đó có xu hướng giảm trong 10 năm tiếp theo.Từ sau năm 2015, xu hướng kết hôn quốc tế của đàn ông Hàn Quốc tăng dần trở lại, nhưng số lượng kết hôn quốc tế ở nữ giới lại có chiều hướng giảm, tương tự xu hướng không lập gia đình của nữ giới nói chung.Theo đó, tỷ lệ hôn nhân quốc tế trên tổng số cuộc hôn nhân ở nam giới đã tăng từ 4,95% năm 2015 lên 7,58% năm 2019.Xét theo quốc tịch cô dâu, hôn nhân quốc tế của nam giới Hàn Quốc với phụ nữ Việt Nam tăng nhiều nhất với 1,30%, với phụ nữ Thái Lan tăng 0,69%, và với các nước khác cũng tăng.Song, tỷ lệ kết hôn quốc tế so với tổng số cuộc hôn nhân ở nữ giới năm 2019 là 2,69%, không thay đổi nhiều so với năm 2015 là 2,29%.Ông Lee Tae-yeol cho biết nửa cuối những năm 2010, trong khi nhiều nam giới chọn kết hôn quốc tế thì nhiều phụ nữ Hàn Quốc lại có xu hướng không kết hôn.Trong xu hướng ngại lập gia đình của giới trẻ Hàn Quốc, nam và nữ giới trong độ tuổi kết hôn đang mất cân bằng nghiêm trọng do càng ngày càng nhiều nam giới chọn kết hôn quốc tế.Hiện nay, tỷ số giới tính nam/nữ ở Hàn Quốc ở nhóm dân số sinh năm 1984 đến 1988 là 105 nam/100 nữ, 1989 đến 1999 là 110 nam/100 nữ.Viện nghiên cứu bảo hiểm Hàn Quốc nhận định tình trạng mất cân bằng giới tính nam/nữ ở độ tuổi kết hôn có khả năng sẽ càng nghiêm trọng hơn trong tương lai, do đó hiện tượng phụ thuộc vào hôn nhân quốc tế của nam giới có thể còn kéo dài.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cần quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề của hộ gia đình một người và gia đình đa văn hóa trước xu hướng không kết hôn và kết hôn quốc tế ở nam giới gia tăng.