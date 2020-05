Hàn Quốc cấm lưu hành 31 loại thuốc tiểu đường nghi ngờ chứa chất gây ung thư

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc ngày 25/5 đã cấm sản xuất và kinh doanh 31 loại thuốc chữa tiểu đường chứa chất có thể gây ung thư dù không hề nguy hại đến sức khỏe.Cơ quan này cho biết trong 288 loại thuốc được kiểm tra, có 31 loại dạng metformin chứa hàm lượng tạp chất nitrosamin (N-Nitrosodimethylamine/NDMA) cao hơn mức cho phép. Tuy nhiên, lượng tạp chất cũng rất nhỏ để có thể gây bất cứ rủi ro sức khỏe nào với người đã từng dùng thuốc.Hiện tại, khoảng 260.000 người trên cả nước đang sử dụng các loại thuốc bị cấm lần này.Theo đó, các sản phẩm Gadmet, Gluless-M và Glimefol do các công ty JW Pharmaceutical, Hutecs Korea và Hanmi Pharm sản xuất cũng đều bị ảnh hưởng.Tạp chất nitrosamin nằm trong danh sách nhóm 2A của Cơ quan nghiên cứu quốc tế, được coi là chất có thể gây ung thư cho con người. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm cho biết đánh giá ảnh hưởng cho thấy tỷ lệ tăng rủi ro ung thư ở người sử dụng những loại thuốc này rất nhỏ, chỉ 0,21 trên 100.000 người. Cơ quan này cho biết đã khuyến cáo các bác sĩ hạn chế kê đơn các thuốc này cho bệnh nhân, nhưng những người đang dùng thuốc không nên dừng đột ngột mà không xin tư vấn của bác sĩ.