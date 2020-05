Hàn Quốc rà soát tình hình phòng dịch COVID-19 chuẩn bị cho học sinh khối lớp nhỏ tựu trường

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 26/5 đã tổ chức cuộc họp lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày trở lại trường của học sinh khối 1, 2 và mẫu giáo, nhấn mạnh thất bại trong phòng dịch tại trường học sẽ là mối nguy lớn cho gia đình và toàn xã hội. Theo đó, cơ quan phòng dịch từng địa phương đang triển khai kiểm tra tình hình tại các trường học, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đợt trở lại trường của học sinh lớp 12 trước đó.Cơ quan này cũng đồng thời duy trì các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi người dân tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang và rửa tay.Sở Giáo dục thành phố Seoul đã đưa ra các giải pháp cho phép các trường chủ động làm việc với Sở; tự quyết định hoãn lịch trở lại trường trong tình huống phát sinh ca lây nhiễm ở các khu lân cận; nếu phát sinh ca nhiễm ngay trong trường thì ngay lập tức cho ngừng các lớp trông trẻ, đóng cửa hai ngày để thực hiện khử trùng, cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học từ xa.Bên cạnh đó, Sở cũng khuyến cáo các trường hủy lịch kiểm tra giữa kỳ của khối 7, ngừng mọi hoạt động tự học ngoài giờ tại trường.Tính đến 0 giờ sáng 26/5, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.225 ca. Các ca nhiễm này gồm 3 ca ngoại nhập và 16 ca phát sinh trong cộng đồng, 70% tập trung ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận.Trên thực tế, trong các ca nhiễm mới phát sinh ngày 25/5 có một học sinh mầm non ở quận Gangseo (thủ đô Seoul). Do đó, một số trường mẫu giáo và tiểu học trong khu vực này đã chủ động lùi lịch trở lại trường thêm một tuần.Trong một tin liên quan, cơ quan phòng dịch đang tìm kiếm giải pháp triển khai phòng dịch với khoảng 390.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.