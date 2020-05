Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 5 tăng trở lại sau 4 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/5 đã công bố "Xu hướng tiêu dùng tháng 5 năm 2020". Theo đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 77,6 điểm, tăng 6,8 điểm so với một tháng trước.Chỉ số tâm lý tiêu dùng đã sụt giảm mạnh từ sau mức 104,2 điểm hồi tháng 1 năm nay. Ở thời điểm dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng vào tháng 4 vừa qua, chỉ số này thậm chí còn rớt xuống mức tương đương thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008 là 70,8 điểm.Chỉ số tâm lý tiêu dùng lớn hơn 100 điểm phản ánh người tiêu dùng nhận định lạc quan về nền kinh tế, dưới 100 điểm nghĩa là người tiêu dùng đánh giá ngược lại.BOK giải thích dịch COVID-19 tạm lắng xuống, các biện pháp giãn cách xã hội trong và ngoài nước được nới lỏng giúp nối lại các hoạt động kinh tế đã khiến chỉ số tâm lý tiêu dùng tăng trở lại. Một nguyên nhân nữa là tác động tích cực của chính sách vực dậy kinh tế của Chính phủ như gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân.Cụ thể, chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng kinh tế và chỉ số triển vọng sinh hoạt trong thời gian tới tăng lần lượt 8 điểm và 6 điểm so với một tháng trước. Chỉ số CSI về tình hình kinh tế hiện tại cũng tăng 5 điểm. Chỉ số triển vọng thu nhập hộ gia đình và chỉ số triển vọng chi tiêu tiêu dùng đều tăng 4 điểm.Trong khi đó, chỉ số nợ hộ gia đình hiện tại và chỉ số triển vọng nợ hộ gia đình đều giảm 2 điểm. Chỉ số triển vọng về giá tiêu dùng cũng rớt 1 điểm, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2015.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, phản ánh nhận định của người tiêu dùng về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới, là 1,6%, giảm 0,1% so với tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2002.