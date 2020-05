Bộ Thống nhất công bố dự thảo sửa đổi Luật giao lưu hợp tác liên Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết đã hoàn tất soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật giao lưu hợp tác liên Triều.Nội dung chính của dự thảo sửa đổi là đơn giản hóa thủ tục đăng ký khi tiếp xúc với người dân Bắc Triều Tiên. Trong trường hợp có kế hoạch tiếp xúc với người dân miền Bắc, công dân hoặc doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ cần khai báo với Bộ trưởng Thống nhất.Luật hiện hành có điều khoản quy định sau khi Bộ trưởng Thống nhất nhận được khai báo có thể từ chối nếu nhận định cuộc tiếp xúc có thể gây tổn hại cho hợp tác liên Triều, trật tự an toàn quốc gia và phúc lợi công cộng.Ngoài ra, trong dự thảo sửa đổi còn có nội dung nếu được công nhận là trường hợp không thể khai báo trước, người dân hoặc doanh nghiệp có thể khai báo sau khi cuộc tiếp xúc diễn ra. Hiện tại, việc khai báo sau chỉ được giới hạn ở những trường hợp có lý do bất đắc dĩ được quy định trong sắc lệnh Tổng thống.Dự thảo sửa đổi cũng quy định bổ sung chính quyền địa phương là chủ thể chính của các dự án hợp tác liên Triều, thay vì chỉ có doanh nghiệp và tổ chức như luật hiện hành. Như vậy, nếu trước đây chính quyền địa phương phải thông qua các tổ chức, đơn vị trung gian để xúc tiến các dự án hợp tác liên Triều, thì nay có thể tự đứng ra thực hiện các dự án liên quan.Bộ Thống nhất cho biết dự thảo sửa đổi nhằm kỷ niệm 30 năm ban hành Luật giao lưu hợp tác liên Triều. Luật được sửa đổi theo phương hướng tăng cường tự do trong giao lưu hợp tác giữa tư nhân với chính quyền địa phương, đảm bảo tính ổn định và bền vững của hợp tác hai miền Nam-Bắc trong bối cảnh tình hình quốc tế và quan hệ liên Triều có nhiều chuyển biến.Chính phủ dự định sẽ mở phiên trưng cầu ý kiến trực tuyến về dự thảo sửa đổi Luật giao lưu hợp tác liên Triều vào 2 giờ chiều 27/5, và xúc tiến đệ trình lên Quốc hội trong năm nay.