Trung Quốc chia sẻ với Hàn Quốc về Luật an ninh quốc gia liên quan đến Hong Kong

Photo : YONHAP News

Một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul hôm 26/5 cho biết Bắc Kinh đã trao đổi với Seoul những nội dung liên quan đến Luật An ninh quốc gia mới mà nước này định áp dụng với Hong Kong.Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, quan chức này cho biết Trung Quốc đã chia sẻ tiến trình xây dựng luật mới với nhiều bên, trong đó có Chính phủ Hàn Quốc, gồm cả những nội dung mới được bàn thảo tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc hôm 22/5 vừa qua.Dù quan chức trên không khẳng định cụ thể nhưng nhiều ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang muốn nhấn mạnh tính chính đáng của luật mới để kêu gọi Seoul ủng hộ.Trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 24/5, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh phát biểu Hàn-Trung là hai nước láng giềng, duy trì quan hệ hữu nghị, tôn trọng lập trường của đối phương trong những vấn đề quan trọng, và vấn đề với Hong Kong cũng không phải ngoại lệ.Được biết, dự thảo Luật An ninh quốc gia mới của Trung Quốc gồm các nội dung ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hong Kong được cho là đe dọa an ninh quốc gia, như các hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai, yêu cầu sự can thiệp của nước ngoài, và chủ nghĩa khủng bố. Dự thảo cũng đề xuất thành lập cơ quan thực thi những nội dung này ngay tại Hong Kong.Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng phản đối động thái này của Trung Quốc, gọi đây là một "sai lầm" và dọa rút lại những đặc quyền về giao thương với Hong Kong.Hôm 22/5, Đại sứ Hình Hải Minh đã có cuộc họp với Điều phối viên phụ trách ngoại giao kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Seong-ho, ngỏ ý mở rộng triển khai đặc cách đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh Trung Quốc cho nhân viên doanh nghiệp Hàn. Ông Hình nhấn mạnh biện pháp này sẽ giúp thúc đẩy giao thương hai chiều, góp phần ổn định mạng lưới cung cấp cho ngành công nghiệp khu vực cũng như thế giới.Dù phát ngôn của quan chức ngoại giao Bắc Kinh không đề cập cụ thể, nhưng nhiều ý kiến cho rằng động thái này phản ánh Trung Quốc đang muốn "tranh thủ" quan hệ với Hàn Quốc trong bối cảnh nước đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ cũng đang mong muốn Seoul tham gia Mạng lưới kinh tế thịnh vượng (EPN) bài trừ Trung Quốc.