Chỉ số lòng tin doanh nghiệp tăng trở lại sau 5 tháng

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/5 công bố báo cáo cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) trong tháng 5 đạt 53 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước.BSI là chỉ số phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình kinh tế. Chỉ số này dưới 100 điểm nghĩa là số doanh nghiệp nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp đánh giá tiêu cực.Chỉ số này đã giảm 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm ngoái, trong tháng 4 thậm chí chỉ đạt 51 điểm, bằng mức điểm của tháng 12 năm 2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn thế giới.Trong tháng 5, chỉ số BSI ngành chế tạo tiếp tục giảm 3 điểm còn 49 điểm do xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, nhưng nhờ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tiêu thụ hộ gia đình ít nhiều đã khởi sắc hơn, tình hình trì trệ ngành dịch vụ cũng được cải thiện. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009 (43 điểm).Chỉ số BSI lĩnh vực vật tư y tế và dược phẩm tăng mạnh lên 23 điểm do nhu cầu các sản phẩm thực phẩm chức năng tăng. Các lĩnh vực xe ô tô, hóa học và chế phẩm hóa học lần lượt giảm 11 điểm và 10 điểm do doanh số giảm.Xét theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp xuất khẩu ghi nhận 53 điểm, doanh nghiệp nội địa 47 điểm, giảm lần lượt 2 và 4 điểm. Về quy mô, chỉ số này của các tập đoàn và doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giảm lần lượt 2 và 4 điểm còn 57 và 41 điểm.Ngược lại, chỉ số lòng tin ở các doanh nghiệp phi sản xuất đạt 56 điểm, tăng 6 điểm so với tháng trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2015 (tăng 6 điểm).Nhờ những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp bán buôn bán lẻ đã tăng 7 điểm. Chỉ số này ở các doanh nghiệp phân phối và lưu kho còn tăng mạnh 14 điểm, trong bối cảnh quy mô phân phối nội địa tăng còn chi phí xăng dầu lại giảm. Chỉ số BSI của các doanh nghiệp thông tin và truyền thông cũng tăng 9 điểm do lượng đơn đặt hàng các sản phẩm phần mềm hệ thống tăng lên.Trong tháng 5, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), kết hợp chỉ số BSI và chỉ số xu hướng tiêu dùng (CSI), cũng tăng 2,1 điểm, đạt 57,8 điểm. Còn chỉ số biến động tuần hoàn ESI (chỉ số ESI không tính những yếu tố về mùa và thay đổi không theo quy tắc) giảm 6,8 điểm còn 57,5 điểm, mức thấp nhất từ trước đến nay.