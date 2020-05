Hàn Quốc nỗ lực kích cầu du lịch trong nước

Photo : YONHAP News

Cuộc họp chính sách du lịch quốc gia lần thứ V do Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chủ trì đã diễn ra hôm 26/5, thảo luận các phương án kích cầu thị trường du lịch trong nước, trong bối cảnh ngành du lịch rơi vào khủng hoảng trầm trọng do dịch COVID-19.Theo đó, Chính phủ sẽ kéo dài "Tuần lễ du lịch" từ hai tuần lên một tháng từ ngày 20/6 đến 19/7. Trong thời gian này, Chính phủ sẽ hợp tác với Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL), các công ty vận hành xe bus tốc hành và vận tải biển để mở rộng khai thác các tuyến đường, phát hành vé giao thông giá ưu đãi. Bên cạnh đó, Chính phủ còn có kế hoạch phát hành 1 triệu phiếu giảm giá mức cao nhất là 40.000 won (18 USD) áp dụng khi đặt phòng khách sạn, hoặc giảm 30% khi thanh toán trước gói du lịch, và phát động chương trình du lịch dã ngoại chỉ với 10.000 won (8,1 USD).Để an ủi người dân, nhân viên y tế, tình nguyện viên đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống dịch COVID-19, Chính phủ sẽ tổ chức các chương trình du lịch tâm lý trị liệu như du lịch biển, rừng, chùa chiền, và tham quan nghệ thuật.Chính phủ cũng dự kiến sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không liên quan đến tiện nghi và an toàn của khách hàng như tiêu chuẩn đăng ký kinh doanh khách sạn. Đặc biệt, từ nay người dân Hàn Quốc có thể sử dụng dịch vụ chia sẻ nơi ở "Airbnb" đối với khách sạn, phòng trọ trong nước vốn chỉ dành cho người nước ngoài.Hưởng ứng xu hướng du lịch cắm trại và dã ngoại ngày càng phổ biến, Chính phủ sẽ dỡ bỏ những quy định không cần thiết, áp dụng các chính sách đặc biệt để tạo điều kiện kinh doanh cho các khách sạn ở khu vực núi cao.Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc hẳn, kế hoạch hướng dẫn phòng dịch cho từng tuyến du lịch cũng sẽ được triển khai song song với mục tiêu quảng bá văn hóa du lịch an toàn.Ngoài ra, Chính phủ cũng có kế hoạch tạo 6.500 việc làm mới cho công tác kiểm soát và phòng dịch tại các điểm du lịch.