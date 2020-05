Photo : Getty Images Bank

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 27/5 đã công bố báo cáo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nền kinh tế lớn năm 2019. Theo đó, GDP danh nghĩa của Hàn Quốc đạt 1.641.180 tỷ USD, giảm hai bậc xuống vị trí thứ 10 trong 38 quốc gia thành viên OECD và các nước mới phát triển, xếp sau Canada (vị thứ 8) và Nga (vị thứ 9). Đứng đầu là Mỹ với 21.427,7 tỷ USD, sau đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý.Như vậy, xếp hạng GDP của Hàn Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu (từ vị thứ 12 xuống 14). GDP của Hàn Quốc từ năm 2009 đến 2015 tăng dần từ vị thứ 13 lên vị thứ 10, và duy trì thứ hạng này từ năm 2015 đến 2017.Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế danh nghĩa của Hàn Quốc đạt 1,4%, thấp thứ ba trong 47 quốc gia được OECD khảo sát, khiến xếp hạng GDP danh nghĩa sụt giảm. Trong khi đó, GDP danh nghĩa trên đầu người của Hàn Quốc đứng thứ 22 trên 35 quốc gia, tương tự năm 2018.GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 31.682 USD, giảm so với năm 2018 (33.340 USD) song vẫn giữ nguyên vị trí của năm trước, do các nền kinh tế lớn thế giới như Ý, Pháp, Anh, Đức, Australia cũng giảm chỉ số này.Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa là chỉ số thể hiện tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong năm, tính theo giá hiện hành của một quốc gia, không bỏ qua thay đổi về giá do lạm phát, phản ánh tốc độ tăng giá của một nền kinh tế. Nếu GDP thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thì GDP danh nghĩa thể hiện quy mô nền kinh tế, nên chủ yếu được sử dụng để so sánh quy mô kinh tế giữa các quốc gia.