Hàn Quốc giảm dân số tự nhiên 5 tháng liên tiếp

Theo báo cáo do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 27/5 về tình hình dân số trong tháng 3, hiện tượng suy giảm dân số tự nhiên đã kéo dài 5 tháng liên tiếp. Suy giảm dân số tự nhiên là hiện tượng số người chết nhiều hơn số trẻ được sinh ra trong cùng một thời điểm.Theo đó, trong tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 24.378 trẻ sơ sinh chào đời, ít hơn số người chết là 25.879.Trên thực tế, hiện tượng này đã duy trì từ quý IV năm 2019 sang quý I năm 2020. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan, hiện tượng suy giảm dân số tự nhiên kéo dài đến hai quý.Đặc biệt, Cục thống kê quốc gia cho biết số trẻ sơ sinh đang có xu hướng giảm mạnh, trong tháng 3 đã giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức giảm hai chữ số từ đầu năm đến nay.Theo đó, tổng số trẻ ra đời trong quý I tại Hàn Quốc chỉ đạt 74.050 trẻ, giảm đến 11% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng tỷ suất sinh, tỷ lệ dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, trong quý I vừa qua cũng chỉ dừng ở mức 0,9 trẻ, thấp nhất từ trước đến nay.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ trẻ sơ sinh trên 1.000 phụ nữ ở độ tuổi sinh nở (30-34 tuổi) trong tháng 3 giảm mạnh 11,3 trẻ còn 85,2 trẻ.Cũng trong tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 25.879 người chết, tăng 3,6% so với năm ngoái. Tính cả quý I thì con số này là 79.769 người, tăng 6%. Tuy nhiên theo số liệu thống kê, số người chết tăng không phải do đại dịch COVID-19.Cũng theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 3 đã có 19.359 cặp đăng ký kết hôn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái; và 7.298 cặp ly hôn, giảm 19,5%.