Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25%

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/5 đã quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25%, từ 0,75%/năm xuống còn 0,5%/năm.Như vậy, BOK đã tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất chỉ hai tháng sau khi hạ lãi suất. Trước đó, thị trường tài chính đã dự đoán BOK sẽ đóng băng lãi suất cơ bản.Động thái này cho thấy BOK nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu cú sốc lớn hơn dự kiến, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của các nước đối tác thương mại với Hàn Quốc đều giảm do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4 vừa qua đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại cũng quay về mức thâm hụt sau 99 tháng.Triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đa số đều bị hạ thấp. Ngân hàng trung ương cũng hạ tăng trưởng kinh tế năm nay xuống -0,2%, giảm mạnh so với mức dự đoán 2,1% vào tháng 2 vừa qua. Đây là lần đầu tiên BOK hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế xuống mức âm sau mức dự đoán -1,6% tháng 7 năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Nguyên nhân BOK hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế được cho là do xuất khẩu và đầu tư sụt giảm, tiêu dùng trì trệ, các chỉ số kinh tế đều chịu cú sốc lớn do dịch COVID-19.Trong báo cáo triển vọng kinh tế công bố ngày 28/5, Ngân hàng trung ương dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng âm, lo ngại dịch COVID-19 sẽ khiến Hàn Quốc đảo ngược tăng trưởng sau 22 năm.