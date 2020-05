Chính phủ và giới sản xuất ô tô thành phẩm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ tưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 28/5 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, thảo luận phương án hỗ trợ bổ sung cho các ngành nghề chính chịu thiệt hại do dịch COVID-19.Phó Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ sẽ hợp tác với giới sản xuất xe thành phẩm và chính quyền địa phương thành lập quỹ bảo đảm đặc biệt cùng có lợi với quy mô 500 tỷ won (404,2 triệu USD) để hỗ trợ tính thanh khoản cho ngành sản xuất linh kiện xe ô tô.Đối tượng được hỗ trợ là các hãng sản xuất phụ kiện vừa và nhỏ không được nhận trợ cấp do có mức tín dụng thấp, hay hạn mức cho vay và bảo lãnh đã chạm ngưỡng cho phép.Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy nhanh kế hoạch mua hơn 9.500 xe ô tô phục vụ công việc ở khối cơ quan Nhà nước, hoàn thành 90% mục tiêu cho đến quý III năm nay; đồng thời mở rộng gấp đôi quy mô hỗ trợ xe điện chở hàng từ 5.500 chiếc lên 11.000 chiếc.Đối với các doanh nghiệp đóng tàu cỡ trung, Chính phủ cam kết sẽ đặt hàng khoảng 30 chiếc tàu của lực lượng cảnh sát biển trong năm nay. Chính phủ cũng sẽ giải ngân hơn 90% ngân sách trong nửa đầu năm để mua trang phục nhân viên cứu hỏa và cảnh sát nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp may mặc.Phó Thủ tướng Hong Nam-ki cho biết Chính phủ đã lập đối sách hỗ trợ tài chính, kéo dài thời gian đáo hạn vay thế chấp tài sản tới thời điểm giao hàng cho ngành sản xuất đóng tàu, trong bối cảnh giao hàng trì trệ do dịch COVID-19.Đối với các doanh nghiệp ngành triển lãm đang lao đao do các buổi triển lãm bị hủy vì dịch, Chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi doanh nghiệp 600.000 won (485 USD) cho chi phí marketing và đăng ký gian hàng triển lãm.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng khoản vay lên 20 tỷ won (16,1 triệu USD) cho ngành thể thao đang gặp khó khăn do biện pháp giãn cách xã hội, đồng thời hỗ trợ chi phí sử dụng các cơ sở thể thao trong nhà cho 400.000 người, mỗi người 30.000 won (24 USD).Phó Thủ tướng Hong cũng kêu gọi giới tài chính tích cực gia hạn thời gian đáo hạn và cho vay vốn bổ sung cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cho biết đối sách của Chính phủ cho các ngành nghề chủ yếu là hỗ trợ về tài chính. Trên thực tế, có không ít doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn về tính thanh khoản, do đó Phó thủ tướng đề nghị ngành tài chính tích cực quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp.