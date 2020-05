Hàn Quốc bắt đầu áp dụng quy định đeo khẩu trang khi đi máy bay

Photo : YONHAP News

Nối tiếp quy định đeo khẩu trang khi đi xe bus và taxi của Chính phủ Hàn Quốc, hành khách đi máy bay nội địa và quốc tế cũng đều phải đeo khẩu trang. Không chỉ vậy, hành khách cũng đã quen với văn hóa "không tiếp xúc trực tiếp", hạn chế tối đa tiếp xúc với nhân viên của sân bay và hãng hàng không.Tại sân bay Gimpo (Seoul) ngày 27/5, hầu hết các hành khách đều đeo khẩu trang và chủ yếu sử dụng máy in vé tự động hơn là làm thủ tục tại quầy vé của các hãng hàng không. Hành khách cũng không cần lấy vé nếu đã chọn chỗ ngồi khi đặt vé bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.Ở khu vực kiểm soát an ninh, hành khách không phải tháo khẩu trang mà chỉ cần đặt lòng bàn tay lên máy để xác định thông tin cá nhân. Đây được gọi là dịch vụ sinh trắc xác định thông tin cá nhân bằng tĩnh mạch lòng bàn tay. Nếu hành khách đã đăng ký trước thông tin thì không cần xuất trình giấy chứng minh hoặc nhận diện khuôn mặt khi qua cửa an ninh.Tại cửa lên máy bay, hành khách cũng không cần xuất trình vé cho nhân viên soát vé mà sẽ trực tiếp quét mã vạch trên vé.Sân bay quốc tế Incheon còn xuất hiện cân hành lý thông minh, giúp hành khách không phải trao đổi với nhân viên hãng hàng không khi ký gửi hành lý. Chiếc cân có thể đo chính xác kích thước và trọng lượng của hành lý ký gửi, và hướng dẫn hành lý có thể mang lên máy bay hay không.Trong ngày đầu tiên áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đi máy bay, dù các cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc ở sân bay đều cháy hàng khẩu trang, xong không có trường hợp nào bị từ chối bay.