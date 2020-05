Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc tăng 3,6% năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc (KCII) ngày 28/5 cho biết kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm năm 2019 đạt 6,48 tỷ USD, chỉ tăng 3,6% so với năm 2018, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011 (tăng 2,9%).Trong những năm gần đây, nhờ sự bùng nổ của làn sóng văn hóa Hàn Quốc và sức mạnh của phong trào làm đẹp theo kiểu Hàn Quốc "K-beauty", kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm đã liên tục tăng mạnh.Năm 2014 và 2015, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc đều tăng hơn 50%, năm 2016 tăng 43,6%, 2017 tăng 18,3% và 2018 tăng 26,75%.KCII phân tích những bất ổn liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, chính là lý do khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng và tăng trưởng chậm lại.Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc tới Trung Quốc đạt 3,03 tỷ USD, tăng 14,3%; tới Nhật Bản đạt 401,63 triệu USD và tới Việt Nam đạt 222,78 triệu USD, tăng lần lượt 32,7% và 32,3%.Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu tới Hong Kong (919,36 triệu USD), Mỹ (525,3 triệu USD) và Thái Lan (139,32 USD) lại giảm lần lượt 30,1%, 2,4% và 15,7%.Tuy nhiên năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 542,3 tỷ USD, giảm 10,3% so với năm 2018. Do đó, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm duy trì mức tăng trưởng dương vẫn được đánh giá là tương đối tốt.Năm 2019, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm so với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2%. Năm 2011, con số này chỉ đạt 0,1%, nhưng đã liên tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo, chiếm 0,6% năm 2015, 0,8% năm 2016, 0,9% năm 2017 và 1% năm 2018.Kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm năm 2019 đạt 1,66 tỷ USD, lần đầu tiên tăng trưởng âm kể từ năm 2009 (-0,5%), thời kỳ khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu.Kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm từ Pháp (463,41 triệu USD) tăng 2,4%, Mỹ (373,24 triệu USD) tăng 0,7% và Trung Quốc (7,06 triệu USD) tăng 29,6%.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản (208,6 triệu USD) giảm 18,5%, Thái Lan (58,03 triệu USD) và Anh (45,32 triệu USD) giảm lần lượt 5,9% và 5,4%.Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm so với tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2019 đạt 0,3%, liên tục duy trì mức này kể từ năm 2014.