Sản xuất ngành chế tạo tháng 4 thấp kỷ lục trong hơn 11 năm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng hoạt động ngành công nghiệp trong tháng 4 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/5, sản xuất ngành chế tạo giảm 6,4% so với một tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Cụ thể, sản xuất chíp bán dẫn và xe ô tô giảm 15,6% và 13,4%, linh kiện điện tử cũng giảm 14,3%.Năng suất hoạt động bình quân của ngành chế tạo đạt 68,6%, giảm 5,7% so với tháng 3, mức thấp nhất sau 11 năm 2 tháng.Xuất hàng của ngành chế tạo cũng giảm 7,2%. Trong đó, xuất hàng xe ô tô và chíp bán dẫn có tốc độ giảm nhanh nhất, lần lượt là 16,6% và 12,6%. Xuất hàng ra thị trường nội địa giảm 2,4% và xuất hàng xuất khẩu giảm 12,9%, phản ánh xuất khẩu đang khiến sản xuất co hẹp.Sản xuất giảm cũng khiến hàng tồn kho ngành chế tạo giảm 0,4% so với tháng 3. Lượng tồn kho của chíp bán dẫn, linh kiện điện tử, dầu tinh chế đều giảm mạnh.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích các biện pháp phong tỏa biên giới của các nước lớn nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 đã khiến xuất khẩu sụt giảm mạnh, dẫn đến tình trạng sản xuất giảm sút, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xe ô tô và chíp bán dẫn.