Số lao động tại các doanh nghiệp giảm hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 28/5 đã công bố kết quả khảo sát tình hình người lao động của các doanh nghiệp trong tháng trước.Theo đó, lao động làm việc ở doanh nghiệp quy mô trên một người là 18.224.000 người, giảm 365.000 người (2%) so với một năm trước, ghi nhận xu hướng giảm hai tháng liên tiếp. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan tháng 6 năm 2009.Tầng lớp yếu thế chịu cú sốc lớn nhất về tuyển dụng. Lao động làm việc thời vụ, bán thời gian cũng có xu hướng giảm nhanh nhất, hai tháng liên tiếp ở mức -7%.Lao động làm việc thường xuyên cũng giảm 133.000 người (0,9%) so với một năm trước, giảm sâu hơn rất nhiều so với tháng 3 vừa qua.Lao động làm việc ở doanh nghiệp quy mô 300 người trở lên tăng 14.000 người, lao động tại doanh nghiệp dưới 300 người lại giảm sâu 379.000 người.Xét theo từng ngành nghề, ngành dịch vụ chịu cú sốc trực tiếp từ biện pháp giãn cách xã hội. Lao động ngành nhà hàng, khách sạn giảm 13% so với một năm trước. Lao động ở các trung tâm dạy thêm và ngành du lịch, quản lý cơ sở hạ tầng doanh nghiệp cũng giảm hơn 5%.