Hàn Quốc ghi nhận 58 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 28/5

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 29/5, Hàn Quốc có tổng cộng 11.402 ca nhiễm COVID-19, tăng 58 ca trong ngày 28/5.Các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở Seoul và khu vực lân cận, gồm 20 ca ở Seoul, 20 ca ở tỉnh Gyeonggi, và 18 ca ở thành phố Incheon.Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc vượt mốc 50 người. Mục tiêu của Chính phủ Seoul khi chuyển đổi phương thức phòng dịch từ giãn cách xã hội sang giữ khoảng cách trong đời sống thường ngày là kiểm soát số ca nhiễm mới dưới 50 người/ngày.Số ca nhiễm mới trong ngày duy trì mốc 20 người từ ngày 22 đến 24/5, sau đó giảm xuống mốc 10 người trong hai ngày 25 và 26/5. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ngày 27/5 đã tăng lên 40 người, chủ yếu liên quan đến trung tâm phân phối hàng hóa của kênh mua sắm trực tuyến Coupang trụ sở tại thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi). Đến ngày 28/5, số ca nhiễm mới tăng vọt lên 79 người. Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày, Hàn Quốc đã phát sinh tổng cộng 177 ca nhiễm COVID-19 mới.Tính tới 0 giờ ngày 28/5, số ca nhiễm liên quan tới trung tâm phân phối của Coupang là tổng cộng 69 người, song trong ngày 28/5 đã phát sinh thêm nhiều ca ở Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi. Đến 0 giờ ngày 29/5, tổng số ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này đã lên tới 96 người, gồm 39 ca ở thành phố Incheon, 38 ca ở tỉnh Gyeonggi và 19 ca ở Seoul.Trong một diễn biến liên quan, số ca nhiễm phát sinh tại một chi nhánh của hãng bảo hiểm nhân thọ KB trụ sở ở quận Jung, Seoul đã tăng lên 8 người sau ba ngày xuất hiện ca nhiễm đầu tiên.Hàn Quốc vẫn đang duy trì con số tử vong do dịch COVID-19 ở mức 269 người.Trước tình hình này, các trường trung học phổ thông ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô chỉ giới hạn cho hai phần ba học sinh tới trường. Các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo cũng chỉ sắp xếp cho một phần ba học sinh đi học. Bộ Giáo dục vẫn duy trì lịch tựu trường theo kế hoạch, đồng thời yêu cầu các trường tăng cường biện pháp phòng dịch, tránh để học sinh tập trung đông trong trường.Các địa phương khác do nguy cơ lây nhiễm không cao nên Bộ không thực hiện biện pháp giới hạn số lượng học sinh đến trường.Bộ Giáo dục cũng khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nhanh như điều chỉnh lại lịch học trong trường hợp phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong học sinh và giáo viên.Ngoài ra, từ ngày 1/6 tới, quy định mua khẩu trang dựa theo số cuối năm sinh vào các ngày trong tuần sẽ được dỡ bỏ, người dân có thể mua khẩu trang bất cứ lúc nào. Học sinh dưới 18 tuổi cũng được mua tối đa 5 khẩu trang một lần.Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm (MDFS) giải thích lý do nới lỏng quy định là bởi tình hình cung cầu khẩu trang trong nước đã ổn định trở lại.