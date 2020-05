Quốc hội khóa XX kết thúc nhiệm kỳ 4 năm thăng trầm

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc khóa XX ngày 29/5 đã kết thúc nhiệm kỳ 4 năm, để lại nhiều điều tiếng rằng đây là khóa Quốc hội tồi tệ nhất từ trước tới nay.Quốc hội khóa XX bắt đầu hoạt động ngày 30/5/2016 với chủ trương "Quốc hội hành động". Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua dự thảo luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Đây chính là nguyên nhân khiến chính giới mâu thuẫn sâu sắc không thể khắc phục trong suốt 4 năm qua.Sau cuộc bầu cử Tổng thống sớm năm 2017, thay đổi trong chính quyền càng khiến chính giới đối đầu gay gắt hơn. Tình thế càng thêm căng thẳng vào cuối năm 2018 liên quan đến vấn đề thông qua nhanh các dự luật, thậm chí đã xảy ra những xung đột ẩu đả đầu tiên sau 7 năm áp dụng Luật Quốc hội sửa đổi.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và các chính đảng nhỏ đã tranh cãi gay gắt với đảng đối lập Hàn Quốc tự do khi đó, xung quanh việc thông qua nhanh dự thảo sửa đổi Luật bầu cử và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng do đảng cầm quyền xúc tiến. Do đó, Quốc hội đã phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích xoay quanh mâu thuẫn của chính giới.Đến tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, Quốc hội lại tiếp tục sóng gió xung quanh vụ bê bối liên quan tới cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Ngoài ra, Quốc hội khóa XX còn có tỷ lệ thông qua các dự luật khá thấp. Theo hệ thống thông tin các dự luật đề xuất lên Quốc hội, đã có 24.141 dự luật được đệ trình lên Quốc hội khóa XX, nhưng chỉ có 9.139 dự luật được thông qua, đạt tỷ lệ 37,8%.