Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của top 10 nước xuất khẩu lớn thế giới đồng loạt giảm

Photo : YONHAP News

Xuất khẩu của top 10 nước lớn thế giới trong tháng 3, thời điểm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, đều sụt giảm mạnh.Theo báo cáo của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, đạt hơn 185,14 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí thứ hai là Mỹ với 134,5 tỷ USD, giảm tới 9,3% so với năm ngoái.Đức xếp vị trí thứ 3 với kim ngạch xuất khẩu giảm 9,8%. Tiếp đó là Nhật Bản với hơn 59,05 tỷ USD, giảm tới 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan xếp vị trí thứ 5 với mức giảm 9,1%.Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của Hàn Quốc, nước xuất khẩu lớn thứ 6, đạt hơn 46,35 tỷ USD, giảm 1,4% so với một năm trước. Mức giảm của Hàn Quốc là thấp nhất trong top 10 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Hong Kong đứng vị trí thứ 7 với mức giảm 4,7%.Kim ngạch xuất khẩu của Pháp và Ý giảm sâu lần lượt 17,9% và 15,3%. Đây là hai nước có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng cao.Kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nước châu Á đều có mức giảm khá thấp, trong khi xuất khẩu ở các nước châu Âu lại chịu cú sốc lớn.WTO dự đoán kim ngạch xuất khẩu của Mỹ và các nước châu Âu trong tháng 4 sẽ giảm sâu hơn do các nước này siết chặt biện pháp phong tỏa để phòng dịch COVID-19.