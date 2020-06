Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 5 giảm 23,7%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 1/6, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Hàn Quốc chỉ đạt 34,86 tỷ USD, giảm mạnh đến 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 giảm đến 25,1% so với một năm trước. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu Hàn Quốc giảm trên 20%.So với năm ngoái, số ngày làm việc thực tế của tháng 5 năm nay ít hơn 1,5 ngày, xuất khẩu bình quân ngày cũng giảm 18,4%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt 34,42 tỷ USD, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu hơn tháng 4 (15,8%). Như vậy, cán cân thương mại của Hàn Quốc sau khi thâm hụt 1,39 tỷ USD trong tháng 4, lần đầu tiên thâm hụt trong vòng 99 tháng, đã quay trở lại đà thặng dư.Giá dầu quốc tế giảm dẫn đến nhập khẩu nhiều mặt hàng của Hàn Quốc giảm mạnh, trong đó giảm sâu nhất là năng lượng, dầu thô (-68,4%), tiếp theo là than (-36,1%) và gas (-9,1%). Ngược lại, nhập khẩu trang thiết bị chế tạo chíp bán dẫn lại tăng vọt 167,8%.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết dù nhập khẩu nhìn chung sụt giảm, nhưng riêng nhập khẩu tư liệu sản xuất lại tăng đến 9,1%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong nước vẫn đang duy trì bình thường hoạt động sản xuất.Trong các hạng mục xuất khẩu, mặt hàng sụt giảm mạnh nhất là dầu mỏ và các chế phẩm dầu mỏ (-69,9%), sau đó tới phụ tùng ô tô (-66,7%), ô tô (-54,1%), và hàng may mặc (-43,5%).Ngược lại, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc là chíp bán dẫn đã tăng mạnh 7,1%, dù trước đó có nhiều ý kiến cho rằng thị trường sản phẩm này có chiều hướng đi xuống.Bên cạnh đó, do nhu cầu trên thế giới tăng cao, xuất khẩu kit chẩn đoán xét nghiệm đã tăng mạnh 59,4%, máy vi tính tăng 82,7%, thực phẩm chế biến sẵn tăng 26,6%, máy hút bụi chân không tăng 33,7%.Xét về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc có phần hồi phục, ghi nhận mức giảm nhẹ 2,8%. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường còn lại vẫn duy trì mức giảm tương đối, như sang Mỹ giảm 29,3%, sang Liên minh châu Âu giảm 25%, sang khu vực Đông Nam Á giảm 30,2%.