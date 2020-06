Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng quy định mua khẩu trang trong nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết bắt đầu từ thứ Hai (1/6), người dân sẽ được mua khẩu trang vào tất cả các ngày trong tuần tại hiệu thuốc và hệ thống siêu thị Hanaro trên toàn quốc, trừ thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Chính phủ đã áp dụng quy định mua khẩu trang các ngày trong tuần dựa theo số cuối năm sinh, mỗi người được mua tối đa hai chiếc khẩu trang một tuần.Theo quy định mới, người dân vẫn cần xuất trình chứng minh thư nhân dân khi mua khẩu trang để hiệu thuốc nhập dữ liệu lên hệ thống rà soát mua trùng lặp. Thông tin người mua sẽ được chia sẻ đến tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc.Người dân có thể chọn mua một lần dùng một tuần hoặc mua theo ngày, và được phép mua hộ người nhà nếu mang theo chứng minh thư kèm giấy chứng nhận quan hệ gia đình.Người khuyết tật, thương binh hạng nặng, bệnh nhân tại các viện chăm sóc, dưỡng lão có thể ủy quyền người khác mua hộ.Công dân trưởng thành (trên 19 tuổi) được phép mua tối đa ba khẩu trang mỗi tuần. Người dân dưới 18 tuổi (sinh sau năm 2002), chủ yếu là học sinh các cấp, được phép mua tối đa 5 chiếc mỗi tuần để dùng cả khi đến trường.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm cho biết sẽ tăng gấp đôi sản lượng khẩu trang y tế dùng trong phẫu thuật (tương đương 490.000 chiếc) do nhu cầu mặt hàng này ngày càng tăng cao.Cơ quan này cũng cho biết đang xem xét xếp sản phẩm "khẩu trang chặn nước bọt" chuyên dụng vào nhóm vật tư ngoài y tế, và tích cực hỗ trợ cấp phép cho các doanh nghiệp sản xuất.