BTS là nhóm idol Hàn Quốc đầu tiên đạt MV tỷ view trên Youtube

Công ty quản lý Big Hit Entertainment ngày 1/6 thông báo tính đến 2 giờ 20 phút sáng cùng ngày, ca khúc "DNA" trong album "Love Yourself" của nhóm nhạc Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube.Album "Love Yourself" chính thức lên kệ ngày 18/9/2017. Như vậy, BTS đã đạt kỷ lục với "DNA" sau gần ba năm. MV của ca khúc này đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 24 ngày phát hành, và đến tháng 9/2018 đã cán mốc 500 triệu lượt xem.Đây cũng là ca khúc đầu tiên của BTS lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ở vị trí 67, và trụ lại bảng này trong 4 tuần.Ngoài "DNA", các MV khác của BTS cũng đạt nhiều lượt xem như "Boy with Luv" và "Fake Love" với 700 triệu lượt, "Mic Drop" bản remix và "Idol" đạt 600 triệu lượt, và nhiều ca khúc khác cán mốc 400 triệu, 500 triệu lượt xem.Tháng 12 năm 2012, MV ca khúc "Gangnam Style" của nam ca sĩ Hàn Quốc PSY cũng đã đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube.Như vậy, tính đến nay, BTS là nhóm nhạc nam đầu tiên của Hàn Quốc có MV đạt kỷ lục này. Đối với các nhóm idol nữ, thành tích này thuộc về ca khúc "DDU-DU DDU-DU" của BLACKPINK.