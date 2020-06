BOK dự đoán quy mô thương mại 2020 không đạt 1.000 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 1/6 dự đoán quy mô thương mại Hàn Quốc năm 2020 sẽ chỉ đạt 950 tỷ USD, giảm 9,1% so với năm 2019.Cơ quan này cho rằng trong bối cảnh xuất khẩu toàn thế giới giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rất khó để thương mại Hàn Quốc đạt mục tiêu 1.000 tỷ USD như ba năm trước.Theo BOK, xuất khẩu sẽ giảm 8,5% so với năm ngoái, chỉ đạt 496 tỷ USD; nhập khẩu cũng sẽ giảm 9,8% và ghi nhận 454 tỷ USD.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đã giảm 10,3% so với một năm trước, chỉ đạt 542,41 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên từ khi giảm 13,9% năm 2009, xuất khẩu Hàn Quốc mới quay lại mức giảm 2 con số.Nhập khẩu cũng giảm 6%, ghi nhận 503,23 tỷ USD. Như vậy, quy mô thương mại năm 2019 là 1.045,6 tỷ USD.Theo số liệu của Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS), xuất khẩu trong tháng 4 đã giảm sâu 24,3%, bỏ xa mức giảm 0,7% của tháng 3, khiến cán cân thương mại lần đầu tiên thâm hụt sau 99 tháng liên tục thặng dư.Dù vậy, Ngân hàng trung ương vẫn khá lạc quan về tình hình kinh tế tương lai, dự đoán quy mô thương mại năm 2021 sẽ lại vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD với kim ngạch xuất nhập khẩu lần lượt là 545 tỷ USD và 500 tỷ USD.